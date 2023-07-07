Пока вы не уснули: Цель кассетных боеприпасов США в зоне СВО и Зеленский о преимуществе РФ

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В США назвали цель для кассетных боеприпасов в зоне СВО

Кассетные боеприпасы США необходимы Украине для поражения больших площадей в зоне специальной военной операции (СВО), занятых российской живой силой. Об этом пишет обозреватель американского издания The Drive Джозеф Тревитик.

«Украинцы все чаще ищут такие виды оружия, которые могут быть особенно полезны для выкорчевывания российских подразделений, находящихся в созданных обширных сетях окопов, а также для борьбы с крупными формированиями противника, в том числе с некоторыми бронетанковыми силами, на открытой местности», — утверждает обозреватель.

Автор объясняет, что в зависимости от типа кассетного боеприпаса каждый из них может поразить территорию площадью сотни квадратных метров.

Зеленский назвал преимущество России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал преимуществом России дальнобойное оружие, из-за которого войскам республики сложно наступать. Его слова с пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой передает РИА Новости.

«Ты обороняешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить врага. Дистанционное преимущество у врага», — сказал он.

Глава государства добавил, что без дальнобойного оружия сложно проводить не только наступательную миссию, но и оборонную операцию.

На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины

Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе на следующей неделе утвердят пакет многолетней поддержки Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу. Будет принят пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО», — заявил он на пресс-конференции перед саммитом.

Так, страны НАТО и Украины должны согласовать многолетний план, который будет гарантировать полное соответствие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стандартам альянса. Кроме того, стороны обновят политические связи, создадут совет НАТО-Украина, а лидеры стран блока подтвердят, что Киев станет его членом.

На заводе "Промсинтез" в Самарской области произошел взрыв

Взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Самарской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, погибли шесть человек, еще двое пострадали.

Инцидент произошел во время демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не последовало. Причина происшествия не уточняется. Известно, что "Промсинтез" занимается производством взрывчатых веществ.

В Турции назвали причину «необходимости» вступления Швеции в НАТО

Unsplash

Швеция не хочет вступать в НАТО, несмотря на украинский кризис. В Североатлантическом альянсе ее хотят видеть США, пишет турецкое издание Sabah.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в НАТО выступила Турция. В результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и Швеция и Финляндия получили приглашение в НАТО.

Стало известно о возможной встрече Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Стамбуле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским может встретится с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал A Haber.

Встреча Эрдогана и Зеленского пройдет сегодня во время визита украинского лидера в Турцию. Она состоится перед истечением соглашения о «зерновой сделке» 17 июля.

Франции предложили покинуть Шенгенскую зону

ЕРА/ТАСС

Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с требованием становить неконтролируемую миграцию, для чего стране необходимо покинуть Шенгенскую зону. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«Я единственный, кто требует установить национальные границы и выходить из Шенгена», — заявил политик.

В свою очередь бывший начальник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Пьер Брошан назвал причиной массовых беспорядков и погромов в стране массовую миграцию и провал политики властей по предотвращению отделения диаспор от французского общества, пишет ТАСС.

Песков сообщил о планах Путина на саммит "Россия — Африка"

Путин посетит саммит Россия — Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, заявил Дмитрий Песков во время брифинга. Сейчас идет активная подготовка к мероприятию, цитирует пресс-секретаря ТАСС.

«Да, безусловно», - пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что «сейчас ведется активная подготовка».

Германия приняла решение о поставке Украине кассетных боеприпасов

Германия соблюдает Конвенцию по кассетным боеприпасам и не собирается поставлять их на Украину. Об этом заявили иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус, чьи слова приводит агентство Reuters.

«Я следила за сообщениями СМИ. Для нас, как для государства-участника, действует и применяется соглашение из Осло [Конвенция по кассетным боеприпасам]», - пояснила Бербок журналистам в ходе климатической конференции в Вене.

О том, что Германия подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам, напомнил и глава Минобороны страны Борис Писториус.

Президент Болгарии отказался передать оружие ВСУ

Президент Болгарии Румен Радев выступил против предоставления Украине оружия и боеприпасов из болгарских запасов и призвал к миру. Об этом сообщает «24 часа».

6 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с болгарским руководством в Софии.

«Вы не поддерживаете передачу оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?» - спросил Зеленский Радева.