Турция все еще не может дать согласие на присоединение Швеции к НАТО из-за ее поддержки террористов. Об этом заявил 7 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле .

Как писала «Парламентская газета», в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. И если Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года, то присоединение Швеции к военному блоку заблокировала Турция. В Анкаре пообещали одобрить заявку Стокгольма после выполнения пакета из 10 условий, в частности выдачи причастных к терроризму лиц и введения запрета на деятельность Рабочей партии Курдистана.