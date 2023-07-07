Эрдоган заявил, что Турция пока не может одобрить вступление Швеции в НАТО
Турция все еще не может дать согласие на присоединение Швеции к НАТО из-за ее поддержки террористов. Об этом заявил 7 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.
Как писала «Парламентская газета», в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. И если Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года, то присоединение Швеции к военному блоку заблокировала Турция. В Анкаре пообещали одобрить заявку Стокгольма после выполнения пакета из 10 условий, в частности выдачи причастных к терроризму лиц и введения запрета на деятельность Рабочей партии Курдистана.
«Мы поддержали политику открытых дверей НАТО. Мы одобрили членство Финляндии. Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств», — отметил сказал Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.