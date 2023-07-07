В МАГАТЭ оценили степень опасности сброса зараженной воды с «Фукусимы»

Сброс зараженной ядерными отходами воды с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан безопасен — лучшего варианта утилизации нет. Так ситуацию оценил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Речь идет о сточных водах, собранных после ядерной катастрофы на Фукусиме в 2011 году. Гросси добавил, что в МАГАТЭ более двух лет изучали этот вопрос по самым строгим стандартам и уверены в предложенной схеме утилизации. Начать сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением радиоактивного изотопа водорода (трития), Япония планирует летом 2023 года — она попадает в океан на расстоянии в один километр от станции.

О решении начать сливать воду с аварийной АЭС власти страны объявили в апреле 2021 года. Весной 2022-го разрешение на сброс жидкости получила компания Tokyo Electric Power (ТЕРСО).