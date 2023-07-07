В Киеве проведут учения по подготовке «к национальному сопротивлению»

В Киеве началась запись на бесплатные курсы по «национальному сопротивлению», на которых расскажут, как обращаться с оружием и что делать в случае радиационной угрозы. Об этом со ссылкой на сообщение горсовета пишет РИА Новости.

«В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению. Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям», - отмечается в сообщении на сайте Киевского горсовета.

По данным властей столицы Украины, киевлян обучат обращению с огнестрельным оружием, основам минно-взрывной безопасности, а также действиям в условиях радиационного и химического загрязнения.

В Киевском горсовете особо отметили, что чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку, «тем меньше среди нас будет потерь».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовит теракт на территории Запорожской АЭС. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в стране проведут учения на случай радиационной утечки, а украинский Минздрав выпустил рекомендации для населения по действиям при взрыве Запорожской АЭС.