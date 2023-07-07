В Киевt заявили о подготовке гражданского населения к «национальному сопротивлению»

Учения по подготовке к «национальному сопротивлению», на которых расскажут, как обращаться с оружием и что делать в случае радиационной угрозы, проведут в Киеве. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили в пресс-службе столичной администрации.

— В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению. Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям, — говорится в публикации.

Отмечается, что для горожан проведут занятия по базовым принципам минно-взрывной безопасности, обращению с огнестрельным оружием, а также действиям в условиях радиационного и химического загрязнения.

По заявлению пресс-службы горсовета, чем больше людей пройдет эти курсы, тем меньше человек погибнет в условиях текущего конфликта, передает РИА Новости.