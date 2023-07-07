Орбан заявил, что из всех стран Европы только в Венгрии нет мигрантов

Венгрия стала единственной страной Европы, где нет мигрантов. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Вене.

"Я хочу подчеркнуть, что Венгрия - страна, где ноль мигрантов. То есть из всех стран Европы только у нас нет мигрантов", - сказал политик.

Он рассказал, что Будапешт построил охраняемый забор на границе.

"Мигранты теперь носят оружие, обстреливают наши посты и забор. Но большую часть удается остановить", - добавил Орбан.

При этом мигранты имеют право на въезд в страну, если по всем законам прошли процедуру предоставления убежища, пояснил премьер.

В Вене в пятницу прошел трехсторонний саммит Австрии, Венгрии и Сербии по вопросам нелегальной миграции. Это уже третья встреча в подобном формате, в прошлом году они состоялись в Будапеште и Белграде.