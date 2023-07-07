В Ираке связали дело об исчезновении россиянки Цурков с нацбезопасностью

Дело об исчезновении израильтянки Елизаветы Цурков, которая имеет в том числе гражданство России, связано с вопросами национальной безопасности Ирака. Об этом телеканалу Al Hadath сообщил советник иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани.

© Личный архив Елизаветы Цурковой

По мнению официального лица, используя это дело «кто-то пытается подорвать стабильность и безопасность в Ираке».

Отметим, что недавно власти страны начали расследование дела о похищении Цурков в Багдаде. Представитель кабмина Ирака сообщил, что официальная позиция властей будет объявлена после получения его результатов.

Напомним, что 5 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цурков, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается шиитскими ополченцами группировки «Катаиб Хезболлах» в качестве заложницы. По их информации, она все еще жива. Тель-Авив возлагает ответственность за ее судьбу на Багдад.

Как пишет межарабская газета Asharq Al-Awsat, официальный представитель проиранской группировки «Катаиб Хезболлах» Абу Али аль-Аскари «весьма расплывчато упомянул обвинения», предъявленные израильской стороной. Он не упомянул ее имени, но заверил, что сторонники организации «приложат максимум усилий, чтобы выяснить судьбу плененных ими заключенных».