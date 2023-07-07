Премьер-министр Италии Джорджа Мелони должна объяснить свои слова об «идентичной позиции» с Польшей по Украине. Об этом пишет издание L’Antidiplomatico.

Согласно автору статьи, эти высказывания Мелони показывают, что Италия идет по пути русофобского фундаментализма.

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет принято окончательное решение о развитии украинского конфликта. На встрече будут представлены сторонники «апокалиптического варианта» - вступления Украины в НАТО (Британия, Польша и страны Восточной Европы), а также те, кто против этой идеи.

Высказывания Мелони только обострили ситуацию и создали трудности для переговорного процесса. Ведь вступление Украины в НАТО Россия всегда считала поводом для объявления войны альянсу.