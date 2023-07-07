Венгрия выступила за вступление Швеции в НАТО при одном условии

Будапешт подтверждает предыдущие заявления о поддержке вступления Швеции в НАТО при условии контактов с Турцией и остальными членами альянса по этому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС

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«Правительство Венгрии уже приняло решение по Швеции в НАТО, оно было положительным», — напомнил Орбан, добавив, что власти страны поддерживают взаимодействие для решения проблем с заявкой Швеции в альянс.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт одобрит членство Швеции в НАТО только после соответствующего шага Турции.

«Венгрия не будет откладывать членство какой-либо страны», — пообещал министр, отметив, что в ближайшее время он «будет находиться в тесном и постоянном контакте со своими турецкими коллегами».