Во Франции предложили «воспитывать» молодежь армией

Призыв на военную службу может быть восстановлен во Франции для воспитания «трудных» молодых людей. Об этом заявил депутат парламента от оппозиционной партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги, пишет ТАСС.

Ранее во Франции после убийства полицейскими 17-летнего подростка из Нантера, одного из крупнейших пригородов Парижа, вспыхнули беспорядки. Они охватили несколько городов страны. Погромам подверглись полицейские участки, школы и ратуши, десятки полицейских автомобилей были сожжены, по ночам погромщики грабили магазины. Более трех тысяч человек были задержаны, многие из них несовершеннолетние.

По всей стране было мобилизовано около 45 тысяч жандармов и полицейских, а в Марсель была переброшена легкая бронетехника.

Депутат парламента от оппозиционной партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги отметил, что в воспитании подрастающего поколения могла бы помочь служба в армии.

«Если кто-то не справляется с воспитанием своих «трудных» детей, то нужны структуры, которые позволят вернуть этих молодых людей на правильный путь, как это было во времена призыва на военную службы», - сказал Танги.

По его словам, теоретически в стране можно восстановить призыв в армию, однако это будет достаточно сложно сделать.

«Нужно, чтобы каждый смог почувствовать себя французом, а тем, кто не хочет этого делать, нет места на нашей территории», - констатировал Танги.