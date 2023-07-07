Во Франции предложили «воспитывать» молодежь армией

Во Франции предложили вернуть срочную службу для «воспитания» молодежи
Призыв на военную службу может быть восстановлен во Франции для воспитания «трудных» молодых людей. Об этом заявил депутат парламента от оппозиционной партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги, пишет ТАСС.
Ранее во Франции после убийства полицейскими 17-летнего подростка из Нантера, одного из крупнейших пригородов Парижа, вспыхнули беспорядки. Они охватили несколько городов страны. Погромам подверглись полицейские участки, школы и ратуши, десятки полицейских автомобилей были сожжены, по ночам погромщики грабили магазины. Более трех тысяч человек были задержаны, многие из них несовершеннолетние.
По всей стране было мобилизовано около 45 тысяч жандармов и полицейских, а в Марсель была переброшена легкая бронетехника.
Депутат парламента от оппозиционной партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги отметил, что в воспитании подрастающего поколения могла бы помочь служба в армии.
«Если кто-то не справляется с воспитанием своих «трудных» детей, то нужны структуры, которые позволят вернуть этих молодых людей на правильный путь, как это было во времена призыва на военную службы», - сказал Танги.
По его словам, теоретически в стране можно восстановить призыв в армию, однако это будет достаточно сложно сделать.
«Нужно, чтобы каждый смог почувствовать себя французом, а тем, кто не хочет этого делать, нет места на нашей территории», - констатировал Танги.
В свою очередь бывший начальник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Пьер Брошан назвал причиной массовых беспорядков и погромов в стране массовую миграцию и провал политики властей по предотвращению отделения диаспор от французского общества. А депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян предложил для остановки миграции выйти из Шенгенского соглашения.