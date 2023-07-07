Зеленский приехал в Словакию

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Словакию. Об этом сообщило Телеграфное агентство Словацкой республики (ТАСР), передает ТАСС.

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Глава государства проведет переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, по окончании которых пройдет пресс-конференция. Украинский лидер посещает республику впервые после начала специальной военной операции (СВО).

Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге, в результате которой чешский лидер пообещал Киеву военную поддержку, в том числе вертолеты.