СМИ: Threads начала удалять угрозы украинцев в адрес россиян

Новая соцсеть Threads (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) начала удалять сообщения украинцев с угрозами россиянам. Внимание на это обратили «ИноСМИ»

Один из украинских пользователей опубликовал скриншот с надписью «Ваша ветка в Threads удалена». В сообщении соцсети отмечалось, что посты удалены за нарушение правил платформы, запрещающих использовать язык вражды или враждебные символы.

«Все, что нужно знать о новой соцсети. Реакция моментальна», - рассказал пользователь.

Новая соцсеть Threads представляет собой текстовое приложение для общения, в котором пользователи могут публиковать сообщения длиной до 500 символов и прикреплять ссылки, фотографии и видео, как в Twitter. Среди первых пользователей платформы - Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Арнольд Шварценеггер и Шакира.

Весной 2022 год в РФ заблокировали Facebook и Instagram (их деятельность также признали экстремистской и запретили). Это произошло после того, как их материнская компания Meta изменила свою политику модерации.

Компания позволила пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат в контексте украинского кризиса.

В Meta заявили, что разрешили призывы против российских военных пользователям, находящимся на территории Украины.