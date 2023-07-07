Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за выход из МПА СНГ

Бывший президент Молдавии, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что решение правящей партии республики о выходе из соглашений с СНГ и денонсации конвенции Межпарламентской ассамблеи Содружества является «глупостью». По его мнению, страна должна ориентироваться на национальные интересы.

В 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей.