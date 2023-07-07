Посольство Израиля опровергло пропажу израильтянки в Москве

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о пропаже Андреевой. По их информации, женщина прилетела в Россию на похороны матери и должна была вернуться в Израиль ночью 3 июля, но так и не села на обратный рейс в столичном аэропорту Внуково. Андреевой удалось связаться с подругой и сообщить, что ее задержали и ей нужна помощь. После этого связь с ней оборвалась.