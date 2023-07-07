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Посольство Израиля опровергло пропажу израильтянки в Москве

Посольство Израиля в РФ опровергает пропажу задержанной в Москве израильтянки Надежды Андреевой (Кацир), также имеющей российское гражданство. Об этом «Ленте.ру» заявил пресс-атташе дипмиссии Рами Теплицкий.

Посольство Израиля опровергло пропажу израильтянки в Москве
© Lenta.ru

По его словам, израильскому посольству известно местонахождение женщины.

Дипломаты занимаются ее вопросом, но не могут предоставить более детальную информацию по делу из соображений конфиденциальности.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о пропаже Андреевой. По их информации, женщина прилетела в Россию на похороны матери и должна была вернуться в Израиль ночью 3 июля, но так и не села на обратный рейс в столичном аэропорту Внуково. Андреевой удалось связаться с подругой и сообщить, что ее задержали и ей нужна помощь. После этого связь с ней оборвалась.

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