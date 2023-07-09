Украинские СМИ сообщают от взрывах в Херсоне

В Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, слышны взрывы, сообщает телеканал RT со ссылкой на украинские СМИ.
В сообщении также отмечено, что над городом видны вспышки - утверждается, что работают средства противовоздушной обороны.
Ранее несколько взрывов произошло в Кривом Роге и Днепре на Украине после объявления воздушной тревоги в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
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