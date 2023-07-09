Украинские СМИ сообщают от взрывах в Херсоне

В Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, слышны взрывы, сообщает телеканал RT со ссылкой на украинские СМИ.

В сообщении также отмечено, что над городом видны вспышки - утверждается, что работают средства противовоздушной обороны.

Ранее несколько взрывов произошло в Кривом Роге и Днепре на Украине после объявления воздушной тревоги в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.