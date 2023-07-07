Индонезиец раздал мясо коровы и спровоцировал вспышку сибирской язвы

Житель индонезийской провинции Джокьякарта устроил вспышку сибирской язвы. Как сообщает индонезийский портал Trubun, у мужчины от болезни умерла корова — он разделал ее и раздал мясо соседям.

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По словам директора по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Имрана Памбуди, от заболевания уже скончались три пациента. Наличие вируса подтвердили у 87 человек.

Региональные власти объявили в районе Гунунгкидул «красную» зону повышенной опасности на 120 дней, а также посоветовали употреблять в пищу мясо исключительно здорового скота. Минздрав подчеркнул, что бактерии нельзя уничтожить длительной варкой, как считают некоторые местные жители.