В Чехии рассказали о ходе переговоров по передаче Украине активов России

В данный момент идет обсуждение способов передачи Украине замороженных российских активов, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его цитирует агентство Reuters.

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«Это не простая тема ни с юридической, ни с какой-либо другой точки зрения», — подчеркнул в ходе двусторонних переговоров в Праге чешский премьер.

Он также отметил, что будущее Украины в Европейском союзе и НАТО.

Фиала после встречи с Зеленским в Праге также пообещал поставить Киеву дополнительную военную помощь, в том числе вертолеты.