Болгарский активист попытался помещать движению кортежа Зеленского в Софии

Болгарский политический активист, православный иподиакон (помощник диакона) Атанас Стефанов в четверг попытался помешать движению кортежа президента Украины Владимира Зеленского в Софии. Об этом в пятницу сообщила газета 24 Chasa.

На опубликованных изданием кадрах видно, как активист попытался выбежать к проезжей части с православным богослужебным крестом в руках и перекрестить кортеж украинского лидера.

"Анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты", - выкрикивал Стефанов, облаченный в черную рясу.

Болгарские полицейские не дали протестующему перекрыть дорогу автомобилям и задержали его.

Стефанов является членом общественной организации "Друзья России и православного мира". В марте он сорвал флаг Украины со здания мэрии Софии. В 2019 году болгарский активист посетил пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина и подарил российскому лидеру православную икону.