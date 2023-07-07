Бербок заявила, что Россия продолжает быть угрозой для Европы

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия продолжит представлять угрозу для Европы, пока ее президентом остается Владимир Путин. Об этом она сообщила в интервью The Guardian.

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Она также призвала страны Европы разработать стратегию безопасности против России.

Ранее Бербок заявила, что западные страны не планируют вмешиваться в ситуацию в России на фоне последних событий с ЧВК «Вагнер». Об этом она сообщила по прибытии на заседание глав МИД стран Европейского союза в Люксембурге.

При этом Бербок подчеркнула, что «неясно, что произойдет с различными игроками в России».

До этого сообщалось, что чиновница перенесла запланированную на 26 июня поездку в Южно-Африканскую Республику, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге.