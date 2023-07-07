В Турции назвали причину «необходимости» вступления Швеции в НАТО

Швеция не хочет вступать в НАТО, несмотря на украинский кризис. В Североатлантическом альянсе ее хотят видеть США, пишет турецкое издание Sabah.

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После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в НАТО выступила Турция. В результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и Швеция и Финляндия получили приглашение в НАТО.

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Однако 21 января 2023 года у турецкого посольства в Стокгольме прошла согласованная акция протеста, в ходе которой ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем объяснил, что акцию разрешили, так как свобода выражения мнений - часть шведской демократии. После чего власти Турции заявили, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности». В результате Финляндия вступила в НАТО одна.

По мнению турецких журналистов, на самом деле Швеция не хочет вступать в НАТО по ряду причин, в том числе и потому, что долгое время придерживается стратегии «активного нейтралитета», а ее географическое положение дает возможность не нуждаться в участии в военных альянсах.

«Если бы эта скандинавская страна действительно хотела вступить в Североатлантический альянс, то ничего бы не случилось. Стокгольм достиг бы консенсуса с Анкарой и не допустил бы таких провокаций, как сожжение Корана. Однако Швеция, наоборот, в последние дни изо всех сил старается не идти на компромисс», - отмечается в статье.

При этом, по мнению автора статьи, украинский кризис не являются убедительным оправданием для вступления Швеции в НАТО, к тому же у страны нет общей границы с Россией. А присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу уже дает Швеции нужную защиту.

Однако присоединения Швеции к НАТО выгодно США и именно Вашингтон добивается этого.

«Во-первых, США хотят использовать Швецию в качестве плацдарма для доступа к ресурсам Арктики. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они не хотят, чтобы в Европе была страна, являющаяся членом ЕС, но не членом НАТО», - говорится в статье.