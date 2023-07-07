HT: захват ракеты Storm Shadow стал большой победой Путина

Захват российскими военными британской крылатой ракеты Storm Shadow стал большой победой Путина, считает Hindustan Times.

© Российская Газета

Боеприпас может представлять для России значительную разведывательную ценность и это вызвало большое беспокойство в Великобритании. Тревога англичан усугубляется тем, что ракета досталась русским в высокой степени сохранности - в опубликованном ролике видно, что фюзеляж и боевая часть ракеты практически не повреждены.

Это далеко не первый случай, когда высокотехнологичная западная помощь становится трофеем Москвы, напомнило издание. За последние недели Россия захватила немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.