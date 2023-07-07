HT: захват ракеты Storm Shadow стал большой победой Путина

HT: захват британской ракеты Storm Shadow стал большой победой Путина
Захват российскими военными британской крылатой ракеты Storm Shadow стал большой победой Путина, считает Hindustan Times.
Боеприпас может представлять для России значительную разведывательную ценность и это вызвало большое беспокойство в Великобритании. Тревога англичан усугубляется тем, что ракета досталась русским в высокой степени сохранности - в опубликованном ролике видно, что фюзеляж и боевая часть ракеты практически не повреждены.
Это далеко не первый случай, когда высокотехнологичная западная помощь становится трофеем Москвы, напомнило издание. За последние недели Россия захватила немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
Операция по эвакуации британской крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow из зоны СВО длилась два дня. Сбитую российской ПВО в Запорожской области ракету разобрали на части и вывезли в Москву для изучения. Специалистов российского ОПК особенно интересуют алгоритмы системы управления - поняв их, можно будет улучшить работу ПВО по перехвату этих ракет.