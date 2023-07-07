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HT: захват британской ракеты Storm Shadow стал большой победой Путина

Захват российскими военными британской крылатой ракеты Storm Shadow стал большой победой Путина, считает Hindustan Times.

HT: захват ракеты Storm Shadow стал большой победой Путина
© Российская Газета

Боеприпас может представлять для России значительную разведывательную ценность и это вызвало большое беспокойство в Великобритании. Тревога англичан усугубляется тем, что ракета досталась русским в высокой степени сохранности - в опубликованном ролике видно, что фюзеляж и боевая часть ракеты практически не повреждены.

Это далеко не первый случай, когда высокотехнологичная западная помощь становится трофеем Москвы, напомнило издание. За последние недели Россия захватила немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

Операция по эвакуации британской крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow из зоны СВО длилась два дня. Сбитую российской ПВО в Запорожской области ракету разобрали на части и вывезли в Москву для изучения. Специалистов российского ОПК особенно интересуют алгоритмы системы управления - поняв их, можно будет улучшить работу ПВО по перехвату этих ракет.