Украина подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство

Власти Украины подали официальную заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

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Участие в партнерстве предполагает снижение или снятие пошлин на промышленные и сельскохозяйственные товары во всех странах, которые входят в организацию.

Участниками Транстихоокеанского партнерства являются Австралия, Канада, Сингапур, Новая Зеландия, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.