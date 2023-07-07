В Софии разъяренный священник «предал анафеме» кортеж Зеленского

В Болгарии священнослужитель «предал анафеме» автомобильный кортеж украинского президента Владимира Зеленского во время его приезда в Софию, сообщает OKDiario.

Речь идет о православном священнике. Президент Украины прибыл в Болгарию на встречу с главой кабмина. На появившихся снимках видно, как человек в рясе и с крестом в руках выбежал на проезжую часть, по которой проезжал кортеж.

«Анафема, Зеленский, фашистская Украина, сатанистские западники!», — закричал мужчина.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые схватили священника и оттащили в сторону от дороги.