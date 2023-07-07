Байден начал бить трибуну во время выступления
Глава Белого дома Джо Байден во время выступления в Южной Каролине начал бить ногой по трибуне, следует из видео, которое обнародовал Youtube-канале GOP War Room.
Президент Соединенных Штатов несколько раз бьет ногой по трибуне, поворачивается спиной к аудитории и делает то же самое под другим углом.
«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», — американский лидер.
Ранее Белый дом объяснил вмятины на лице президента. Как оказалось, они появились из-за использования аппарата для борьбы с апноэ — затруднением дыхания во время сна.
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