Байден начал бить трибуну во время выступления

Глава Белого дома Джо Байден во время выступления в Южной Каролине начал бить ногой по трибуне, следует из видео, которое обнародовал Youtube-канале GOP War Room.

Президент Соединенных Штатов несколько раз бьет ногой по трибуне, поворачивается спиной к аудитории и делает то же самое под другим углом.

«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», — американский лидер.