Украинские беженцы принимали активное участие в массовых беспорядках во Франции за деньги. Об этом заявил обозреватель Макер Галаш в своей новой статье для Niezalezny Dziennik Polityczny.

По словам журналистам, во время беспорядков во Франции украинцы принимают активное участие в так называемых «проплаченных боях». Автор статьи утверждает, что за деньги беженцы готовы принять любую сторону конфликта.

«Но деструктивная сторона, конечно, более привлекательна для любого бандеровского активиста», — указал он.

Ранее сообщалось, что протестующие во Франции в ходе беспорядков разгромили более 240 учебных заведений. Уточнялось, что 60 заведений были сильно повреждены, а десять были частично или полностью разрушены.