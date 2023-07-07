Посол Грузии заявил о понижении уровня дипотношений с Украиной

Решение Киева отправить домой посла Грузии на Украине говорит о понижении уровня дипломатических отношений между странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление покинувшего бывшую советскую республику посла Грузии Георгия Закарашвили.

По его словам, после этого следует разрыв дипломатических отношений.

«Главной задачей для меня было покинуть территорию Украины в данные сроки, о чем мы договорились с украинской стороной», — сказал дипломат.

3 июля экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно поучаствовал в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он показал свое исхудавшее тело, призвав грузинские власти извиниться за то, что они довели его до такого физического состояния.