Стали известны новые данные об обнаружении кокаина в Белом доме
Стали известны новые данные о том, где именно Секретная служба Соединенных Штатов обнаружила кокаин в Белом доме, сообщает NBC News.
По данным телеканала, власти, участвующие в расследовании о наркотике в американской администрации, теперь заявляют, что пакет с порошком был обнаружен в каморке у входа в западное крыло Белого дома. Ранее сообщалось, что кокаин нашли в официальной приемной западного крыла.
Теперь говорится, что место, где его нашли, «было очень проходным». По этой причине ожидания, что личность оставившего кокаин будет установлена, крайне низки.
Расследование инцидента планируется завершить уже к 10 июля. Таким образом, оно займет одну неделю вместо ожидавшихся двух.
Первоначально распространялась информация о том, что наркотик был обнаружен Секретной службой в библиотеке Белого дома во время осмотра.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, что найденный кокаин предназначался для главы государства Джо Байдена и его сына Хантера. Политик призвал власти опубликовать записи с камер наблюдения служб безопасности.