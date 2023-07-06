Минкультуры Украины требует освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры

Союз православных журналистов заявил, что Минкультуры Украины требует освободить ещё два корпуса Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помещения должны быть освобождены до 10 июля. «Минкульт в лице заповедника потребовал от монастыря Киево-Печерской лавры "освободить" к 10 июля 2023 года 57 и 58 корпуса», – сообщил союз православных журналистов.

Отметим, что в указанных корпусах проживают паломники и гости монастыря. Утром 10 июля Минкультуры планирует провести проверку и опечатывание корпусов, после чего получить ключи от помещений.