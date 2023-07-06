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В Тель-Авиве вспыхнули очередные протесты против судебной реформы

В Тель-Авиве снова вспыхнули протесты против судебной реформы правительства, массовые стихийные акции проходят уже второй день подряд. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Тель-Авиве вспыхнули очередные протесты против судебной реформы
© globallookpress.com

По данным агентства, из-за протестующих в городе перекрыли центральные улицы, при этом часть участников акций собиралась у домов некоторых министров правительства и депутатов парламента. В частности, четверо были арестованы за нарушение общественного порядка у домов министра по делам Негева и Галлилеи Ицхака Вассерлауфа и спикера Кнессета Амира Оханы.

Также протестующие блокировали центральную автомагистраль города — шоссе Аялон.

Напомним, что протесты в Тель-Авиве не стихают уже 26 недель подряд. При этом самыми массовыми стали акции 5 и 6 июля. Этому способствовали провалившиеся переговоры по судебной реформе между правящей коалицией и оппозицией. По мнению несогласных с изменениями, они могут ограничить влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения этого суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.

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