В Тель-Авиве вспыхнули очередные протесты против судебной реформы

В Тель-Авиве снова вспыхнули протесты против судебной реформы правительства, массовые стихийные акции проходят уже второй день подряд. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, из-за протестующих в городе перекрыли центральные улицы, при этом часть участников акций собиралась у домов некоторых министров правительства и депутатов парламента. В частности, четверо были арестованы за нарушение общественного порядка у домов министра по делам Негева и Галлилеи Ицхака Вассерлауфа и спикера Кнессета Амира Оханы.

Также протестующие блокировали центральную автомагистраль города — шоссе Аялон.