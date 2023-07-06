В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, который закрыт для полетов из-за учений РФ и САР. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов, передает «РИА Новости».
«В течение суток зафиксировано девять нарушений. Все — в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместного российско-сирийского учения», — сказал он.
Также, по словам Гуринова, пилоты ВКС РФ зафиксировали попытки воздействия «радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, способные привести к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов». Он отметил, что данный факт вызывает особую обеспокоенность.
Также Гуринов сообщил об обстреле позиций правительственных войск со стороны «Джебхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб 6 июля.
*запрещенная в РФ террористическая группировка