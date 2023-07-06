В ЦПВС заявили о девяти нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, который закрыт для полетов из-за учений РФ и САР. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов, передает «РИА Новости».