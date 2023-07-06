Болгарский священник «предал анафеме» кортеж Зеленского
Во время проезда по Софии (Болгария) кортежа украинского лидера Владимира Зеленского на дорогу со словами «Анафема, Зеленский» выбежал священник. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.
По данным газеты, священнослужитель выбежал на дорогу и «предал анафеме» Зеленского. Кроме того, он заявил, что Украина является фашистской.
Сопровождавшие кортеж стражи порядка сразу же приблизились к нему и силой оттащили от машин.
В полиции священник объяснил свой поступок тем, что Зеленский захватил Киево-Печерскую Лавру и преследует православную церковь на Украине.
Напомним, что визит главы Украины в Болгарию был нанесен в рамках очередного турне президента по европейским странам. В ходе поездки он планирует обратиться к лидерам государств Восточной Европы с просьбами о поставках оружия и боеприпасов.