58% граждан США считают Байдена причастным к сделкам сына

Социологическая компаниея Rasmussen Reports опубликовала результаты опроса, которые показывают, что 58% опрошенных граждан США считают, что президент страны Джо Байден причастен к сделкам своего сына. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно результатам, 58% опрошенных согласны с этим утверждением, при этом 44% из них называют такую версию «весьма вероятной». Не согласных с этой точкой зрения оказалось около трети опрошенных. Ещё 10% затруднились ответить на этот вопрос.

Уточняется, что в опросе поучаствовало 1054 граждан США. Метод опроса заявлен как смешанный, а погрешность составляет около 3%.

Ранее конгресс США получил данные, которые свидетельствовали о том, что президент США мог принимать участие в бизнес-операциях своего сына, а также помогать тому оказывать влияние на деловых партнеров.