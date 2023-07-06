Неизвестный мужчина приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца в Лондоне и угрожает причинить себе вред. Об этом в четверг, 6 июля, сообщила британская газета Daily Mail.

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— Полиция нагрянула в Букингемский дворец после того, как мужчина приковал себя наручниками к главным воротам, — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что мужчине на вид около 30 лет. На место прибыла скорая помощь, а правоохранители ведут переговоры с возмутителем спокойствия, передает издание.

5 июля СМИ сообщали, что в Шевченковском районном суде Киева подсудимый взорвал три гранаты, после чего взял в заложники конвоира. Мужчина обвинялся в совершении теракта возле Верховной рады 31 августа 2015 года, в результате которого погибли три сотрудника правоохранительных органов. Позднее стало известно о гибели злоумышленника.

30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба. Как сообщалось, стрелок — иностранец, которому запретили въезд на территорию Молдавии. Все пассажиры были срочно эвакуированы из здания аэропорта.