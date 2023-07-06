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OceanGate после крушения батискафа «Титан» приостановила коммерческие операции

Частная американская компания OceanGate заявила о приостановке всех коммерческих и исследовательских миссий на фоне катастрофы с батискафом «Титан» в Атлантическом океане. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

OceanGate приостановила все исследовательские операции
© РИА Новости

«OceanGate приостановила выполнение всех исследовательских и коммерческих операций», - уточнили в пресс-службе.

Туристическая подводная лодка «Титан» пропала 18 июня во время спуска к «Титанику» - океанскому лайнеру, затонувшему в 1912 году на глубине 3,8 км.

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Спасатели вели активные поиски батискафа. Через четыре дня на дне океана им удалось обнаружить обломки аппарата. С помощью специального судна они были подняты на поверхность.

В течение трех недель после катастрофы на сайте компании по-прежнему продавались билеты на туры к обломкам «Титаника». В частности, погрузиться к обломкам корабля предлагалось в июне 2024 года. Стоимость тура на одного человека составляла $250 тыс.

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