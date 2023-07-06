В Словакии возбудили дело из-за демонстрации портрета Сталина

Полиция Словакии возбудила уголовное дело и приступила к расследованию по заявлению некоммерческой организации Post Bellum SK, потребовавшей привлечь к ответственности Коммунистическую партию страны за публичную демонстрацию на ее X съезде портрета Иосифа Сталина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на TASR.

«В настоящее время следователь проводит необходимые процессуальные действия, ведущие к подробному выяснению обстоятельств дела», — говорится в тексте.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о поддержке и пропаганде групп, деятельность которых направлена на подавление основных прав и свобод.