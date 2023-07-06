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В НАТО заявили о слежке за перемещениями Пригожина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс внимательно следит за всеми перемещениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА «Новости».

В НАТО заявили о слежке за перемещениями Пригожина
© globallookpress.com

Об этом генсек НАТО рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе. Столтенберг также добавил, что разведка НАТО зафиксировала подготовку к размещению оставшихся членов «Вагнер» в Беларуси.

«Мы внимательно следим за перемещениями сил Пригожина и его самого. Я не буду вдаваться в детали, но мы наблюдали некоторые приготовления к размещению больших групп военных Пригожина в Беларуси, однако мы не видели их большого перемещения в Беларусь. Мы наблюдаем также за перемещениями господина Пригожина, но я также не буду тут приводить подробности», – заявил он.

Ранее Столтенберг высказался о своем переназначении генсеком НАТО.

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