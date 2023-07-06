В НАТО заявили о слежке за перемещениями Пригожина

«Мы внимательно следим за перемещениями сил Пригожина и его самого. Я не буду вдаваться в детали, но мы наблюдали некоторые приготовления к размещению больших групп военных Пригожина в Беларуси, однако мы не видели их большого перемещения в Беларусь. Мы наблюдаем также за перемещениями господина Пригожина, но я также не буду тут приводить подробности», – заявил он.