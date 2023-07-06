В НАТО заявили о слежке за перемещениями Пригожина
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс внимательно следит за всеми перемещениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом генсек НАТО рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе. Столтенберг также добавил, что разведка НАТО зафиксировала подготовку к размещению оставшихся членов «Вагнер» в Беларуси.
«Мы внимательно следим за перемещениями сил Пригожина и его самого. Я не буду вдаваться в детали, но мы наблюдали некоторые приготовления к размещению больших групп военных Пригожина в Беларуси, однако мы не видели их большого перемещения в Беларусь. Мы наблюдаем также за перемещениями господина Пригожина, но я также не буду тут приводить подробности», – заявил он.
Ранее Столтенберг высказался о своем переназначении генсеком НАТО.