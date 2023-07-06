Болгария отказалась помогать Украине оружием

«У нас разный взгляд на вещи, он считает — "нет" — это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю "нет" — это защита, это абсолютно разная философия. Он не может допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии, в этом причина не поддержки нас. А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит», — заявил украинский президент.