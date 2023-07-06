Зеленский отправится с визитом в Чехию

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, отправится с визитом в Чехию. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на AP.

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Представители чешских властей пока официально не подтвердили эти сообщения.

Ранее в четверг президент Украины провел переговоры в Болгарии, в ходе которых, в частности, была подписана декларация об интеграции страны в НАТО. Отмечалось, что декларация закрепляет готовность Болгарии поддерживать Киев материально и политически, а также участвовать в восстановлении страны после окончания боевых действий.