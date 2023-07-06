В Молдавии оштрафовали два телеканала за ретрансляцию программ РФ
Власти Молдавии оштрафовали два телеканала Гагаузской автономии за ретрансляцию российских программ. Об этом сообщается на сайте Совета телевидения и радиовещания республики.
«Члены аудиовизуального Совета наложили штрафы в размере 100 тысяч леев (почти 500 тысяч рублей) за незащищенность национального аудиовизуального пространства на дистрибьюторов Oguzsatlink и ILK HALK TELEVIZIONU АТО Гагаузия. Они ретранслировали информативные и аналитические программы телеканалов Российской Федерации и Белоруссии в нарушение положений статьи 17 Кодекса аудиовизуальных медиа-услуг», — говорится в тексте.
Уточняется, что речь идет о ретрансляции программ телеканалов НТВ, Первый канал, «Россия-1», РБК, «Россия-24», Беларусь-24» и «Красная линия». Помимо штрафов СТР обязала Oguzsatlink и ILK HALK TELEVIZIONU прекратить ретрансляцию информационных и аналитических программ РФ и Белоруссии в течение суток.