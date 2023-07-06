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Столтенберг высказался о своем переназначении генсеком НАТО

Вновь переназначенный генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рад служить альянсу НАТО в эти «сложные времена». Об этом сообщает РИА «Новости».

Столтенберг высказался о своем переназначении генсеком НАТО
© globallookpress.com

Такое заявление Столтенберг сделал во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Для меня честь продолжить службу генсеком НАТО, особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с самой опасной ситуацией в Европе за последние десятилетия», – заявил он.

Генсек также добавил, что собирается и дальше «укреплять единство союзников по НАТО для наращивания поддержки Украины и усиления обороноспособности».

4 июля полномочия Столтенберга на посту главы НАТО продлили до 1 октября 2024 года. Ранее сам генсек заявлял, что не против остаться на посту, но «не станет настаивать» на своём переизбрании.

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