Литва и Польша призвали максимально приблизить Украину к НАТО

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда призвали максимально приблизить Украину к НАТО, а также продолжить расширять и ужесточать санкции в отношении России. Об этом говорится в совместной декларации двух государств, передает ТАСС.

© Lenta.ru

По мнению Науседы и Дуды, крайне важно, чтобы участники саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, предусмотрели четкий путь к членству Украины в альянсе, а также усилили краткосрочную и долгосрочную военную помощь Киеву.

Кроме того, Вильнюс и Варшава намерены отстаивать ужесточение санкций в отношении России.