Страны Южной Америки выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС

«Брюссель предпринял попытку укрепить политические и экономические связи с различными регионами мира, включая Латинскую Америку, при этом высокопоставленные чиновники ЕС подчеркивали “единомыслие” с региональными партнерами по ряду ключевых направлений политики. Однако большинство латиноамериканских стран неоднократно заявляли, что не желают быть втянутыми в позиционирование себя в войне, которую они продолжают рассматривать в первую очередь как “европейскую проблему”», – сообщает издание.