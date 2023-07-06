Страны Южной Америки выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС
Главы стран Латинской Америки выступили против присутствия президента Украины Владимира Зеленского на совместном саммите со странами Евросоюза. Об этом сообщает Euractiv.
Как сообщает издание, изначально Зеленскому послали приглашение от имени Испании, однако позже тот отказался от приглашения. Отмечается, что причиной для такого решения стало сопротивление со стороны латиноамериканских лидеров.
Кроме того, источник сообщает, что большинство стран Латинской Америки не хотят участвовать в обсуждении конфликта на Украине, так как считают его «европейской проблемой».
«Брюссель предпринял попытку укрепить политические и экономические связи с различными регионами мира, включая Латинскую Америку, при этом высокопоставленные чиновники ЕС подчеркивали “единомыслие” с региональными партнерами по ряду ключевых направлений политики. Однако большинство латиноамериканских стран неоднократно заявляли, что не желают быть втянутыми в позиционирование себя в войне, которую они продолжают рассматривать в первую очередь как “европейскую проблему”», – сообщает издание.
Ранее в Евросоюзе заявили о готовности долгосрочного оказания помощи Украине.