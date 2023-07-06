Названа цель поездки Зеленского в Болгарию
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию обусловлен желанием Киева получить советские вооружения и военную технику. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.
По данным газеты, источник в офисе Зеленского заявил, что у Болгарии есть то, что очень нужно украинским военным - «советские снаряды и оружие».
По предварительным данным, также в ходе переговоров украинского лидера с болгарскими коллегами может зайти речь о закупке ядерных реакторов российского производства.
Ранее глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев рассказал, что власти страны приняли решение направить Киеву второй пакет военной помощи.
Министр подчеркнул, что в него не войдут ни авиация, ни тяжелая бронетехника.
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