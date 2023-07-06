Названа цель поездки Зеленского в Болгарию

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию обусловлен желанием Киева получить советские вооружения и военную технику. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

По данным газеты, источник в офисе Зеленского заявил, что у Болгарии есть то, что очень нужно украинским военным - «советские снаряды и оружие».

По предварительным данным, также в ходе переговоров украинского лидера с болгарскими коллегами может зайти речь о закупке ядерных реакторов российского производства.

Ранее глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев рассказал, что власти страны приняли решение направить Киеву второй пакет военной помощи.