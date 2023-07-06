Столтенберг: Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе не вступит в альянс

"Что возможно и что мы хотим достичь - это позитивное решение на саммите, где Турция согласилась бы на ратификацию. Но там еще нужно будет проделать работу. Ратификация не произойдет к понедельнику, но мы можем достичь политического решения", - рассказал он журналистам на пресс-конференции в Брюсселе.