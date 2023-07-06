Столтенберг: Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе не вступит в альянс
Швеция не вступит в Североатлантический альянс на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в литовском Вильнюсе. Об этом рассказал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters.
"Что возможно и что мы хотим достичь - это позитивное решение на саммите, где Турция согласилась бы на ратификацию. Но там еще нужно будет проделать работу. Ратификация не произойдет к понедельнику, но мы можем достичь политического решения", - рассказал он журналистам на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам Столтенберга, на 10 июля в Вильнюсе запланирована его встреча с лидерами Турции и Швеции. В ходе этих консультаций стороны продолжат работу над разрешением разногласий.
Американская пресса отмечает, что чиновники НАТО обеспокоены задержкой вступления Швеции в альянс. Если указанный вопрос не удастся решить на саммите в Вильнюсе, его обсуждение может затянуться на месяцы.