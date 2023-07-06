Япония отреагировала на ситуацию со сбросом жидких отходов с АЭС

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что страны, критикующие сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», сами сбрасывают с собственных станций жидкие отходы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Мацуно сделал во время общения с журналистами. Отвечая на просьбу дать комментарий на критику со стороны Китая и Южной Кореи, он подчеркнул, что уровень выбросов японской АЭС ниже, чем на многих ядерных объектах в других странах.

«И Китай, и Южная Корея сбрасывают со своих станций воду с содержанием трития в качестве жидких отходов. Более того, уровень выбросов с АЭС "Фукусима-1" сейчас намного ниже, чем на многих ядерных объектах за рубежом», – заявил он.

Помимо этого, Мацуно добавил, что Япония будет и дальше «в спокойной и ответственной манере» разрешать сомнения других стран по поводу сброса низкорадиоактивной воды с АЭС в океан.