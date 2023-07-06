В НАТО назвали бенефициаров от задержки вступления Швеции в альянс
Некоторым странам выгодна задержка вступления Швеции в НАТО. Возможных бенефициаров назвал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.
По его словам, это может быть выгодно России и запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Ранее Швецию заподозрили в нежелании вступать в НАТО. Нежелание страны вступать в альянс на данный момент очевидно: риски для страны кратно возрастают с учетом противостояния НАТО с Россией, заявил политический аналитик Александр Асафов.
До этого полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Отмечается, что в том числе из-за этого турецкая сторона выступает против членства Стокгольма в альянсе.
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