Публикации в западных СМИ о разговоре между президентом России Владимиром и Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином о недопустимости применения ядерного оружия на Украине являются «вбросом», заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА «Новости».

Газета Financial Times рассказала ранее, что Си Цзиньпин во время визита в Москву якобы строго предупредил российского коллегу о недопустимости использования ТЯО в ходе конфликта.

Лукашенко подчеркнул, что лично знаком с китайским лидером, а также хорошо знает китайские традиции. На фоне этого, уточнил президент, подобное «предупреждение» - не более, чем «стопроцентный фейк».

Вместе с тем, заметил глава Белоруссии, такая информация не должна оставаться без внимания. Он пояснил, что на ближайшей встрече с Путиным поинтересуется у него подробностями разговора с Цзиньпином по ядерной проблематике.

«Убежден, что этого не было, но спрошу. Я этому не верю и вам советую в это не верить. Это вброс», - пояснил Лукашенко.