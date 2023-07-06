Чиновники Польши опасаются политических расправ под видом люстрации
Чиновники в Польше опасаются начала масштабных политических расправ, которые могут начаться на фоне недавно принятого закона о люстрации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимного сотрудника мэрии Варшавы.
«Конечно, этот новый закон не добавляет энтузиазма государственным служащим, которых он касается. Пока, насколько я знаю, далеко не все подали люстрационные декларации. Но время идет и это все-равно придется сделать. Иначе – увольнение», – заявил собеседник агентства.
Кроме того, источник также сообщает, что новый закон приведёт к «чисткам» госучреждений от оппозиционных чиновников.
«Посмотрите, кто у власти в нашей стране - "Право и справедливость". А посмотрите, кто у власти практически во всех крупных городах – оппозиция. Могу сказать, что далеко не все чиновники, например, в Варшаве, поддерживают "Право и справедливость". Я бы сказал, что таких меньшинство. Естественно, что они в меру сил не позволяют центральной власти делать все, что они захотят», – добавил он.
Помимо этого, собеседник агентства рассказал о том, что не доверяет Институту национальной памяти, который будет заниматься проверкой деклараций польских чиновников. По его словам, работники института полностью лояльны лидеру партии «Право и справедливость», а закрытый характер процедуры крайне усложнит попытки опротестовать результаты проверки.
Напомним, что в конце июня в Польше вступили в силу изменения в законе «О государственной службе», которые вводят запрет на трудоустройство на государственную службу и учреждения бывших офицеров и сотрудников органов безопасности Польской народной республики.