Чиновники Польши опасаются политических расправ под видом люстрации

«Посмотрите, кто у власти в нашей стране - "Право и справедливость". А посмотрите, кто у власти практически во всех крупных городах – оппозиция. Могу сказать, что далеко не все чиновники, например, в Варшаве, поддерживают "Право и справедливость". Я бы сказал, что таких меньшинство. Естественно, что они в меру сил не позволяют центральной власти делать все, что они захотят», – добавил он.