Молдавия поддержала идею ОБСЕ о трансформации миссии на Днестре

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан поддержал идею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о трансформации миротворческой миссии на Днестре в международную гражданскую, так как есть необходимость в демилитаризации. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы должны регламентировать этот конфликт исключительно мирным путем, это хороший способ, чтобы в том числе эвакуировать российские войска из Зоны безопасности и Приднестровского региона», — сказал он.
Речан назвал целью молдавских властей полную демилитаризацию зоны. По его словам, в таком случае гражданская миссия является хорошим решением. Агентство отмечает, что парламентская ассамблея ОБСЕ выступила с предложением начать обсуждения о трансформации миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую под международным мандатом.