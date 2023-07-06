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17 минут назад

Молдавия поддержала идею ОБСЕ о трансформации миссии на Днестре

Lenta.ru

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан поддержал идею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о трансформации миротворческой миссии на Днестре в международную гражданскую, так как есть необходимость в демилитаризации. Его слова приводит РИА Новости.

Молдавия поддержала идею ОБСЕ о трансформации миссии на Днестре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы должны регламентировать этот конфликт исключительно мирным путем, это хороший способ, чтобы в том числе эвакуировать российские войска из Зоны безопасности и Приднестровского региона», — сказал он.

Речан назвал целью молдавских властей полную демилитаризацию зоны. По его словам, в таком случае гражданская миссия является хорошим решением. Агентство отмечает, что парламентская ассамблея ОБСЕ выступила с предложением начать обсуждения о трансформации миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую под международным мандатом.

В мире,Дорин Речан,ОБСЕ,
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