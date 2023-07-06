В ЮАР заявили, что будут рады приезду Путина на саммит БРИКС

"В Польше, стране НАТО, южноафриканцев держали в самолете фактически в качестве заложников в течение почти трех дней и не давая возможности освещать поездку миротворческой миссии на Украину и в РФ, - сказал Малема. - Мы твердо уверены, что эти действия были направлены на запугивание ЮАР, попыткой добиться от ее отказа от политики неприсоединения в связи с украинским конфликтом. Это также была попытка НАТО вмешаться во внешнюю политику ЮАР".